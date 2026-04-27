مطار كركوك الدولي يعلن استئناف الرحلات الجوية مع أنقرة مطلع أيار المقبل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، اليوم الاثنين، عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مدينتي كركوك والعاصمة التركية أنقرة، وذلك اعتباراً من الأول من أيار/مايو 2026، بعد فترة من التوقف المؤقت.

وأكدت إدارة المطار في بيان رسمي، استكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية وجاهزيتها التامة لاستقبال الرحلات، مشددة على الالتزام بأرقى معايير السلامة الملاحية والتنظيمية لضمان انسيابية حركة المسافرين.

وأوضح البيان أنه من المقرر عودة جداول الرحلات إلى وضعها المعتاد بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنظيم الحركة الجوية وتلبية متطلبات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين البلدين.

ودعت إدارة مطار كركوك جميع المسافرين إلى ضرورة متابعة التحديثات الدورية عبر القنوات الرسمية للمطار، والتواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية للحصول على التفاصيل الدقيقة المتعلقة بمواعيد الرحلات وإجراءات الحجز.