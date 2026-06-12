تجارة كوردستان تعلن بدء استلام محصول مزارعي الإقليم من القمح

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن بدء عملية استلام محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي.

مشيرة إلى أن الخطة التسويقية لهذا العام تستهدف استلام إجمالي 400 ألف طن من المحصول في عموم محافظات الإقليم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن آلية استلام وتسعير المحصول ستتم وفق مسارين؛ حيث سيتم استلام كمية 292 ألف طن كحصة أساسية واقعة "ضمن الخطة الحكومية المقررة" بسعر 700 ألف دينار عراقي للطن الواحد، في حين سيتم استلام الكمية المتبقية والفائضة البالغة 108 آلاف طن والواقعة "خارج الخطة" بسعر 500 ألف دينار للطن.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، فقد جرى توزيع حصص الاستلام الكمية على محافظات الإقليم الأربع بناءً على معدلات الإنتاج والمساحات المزروعة على النحو الآتي:

السليمانية 150,209 طن

أربيل 122,680 طن

دهوك 116,083 طن

حلبجة 11,028 طن