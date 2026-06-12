وزير التجارة العراقي: إنتاج القمح في كوردستان يتجاوز التوقعات ونسعى لاستيعاب كامل المحصول

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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير التجارة العراقي، مصطفى نزار، اليوم الجمعة 12 حزيران 2026، أن المساحات المزروعة بمحصول القمح في إقليم كوردستان لهذا العام تجاوزت بشكل كبير الخطط والمساحات التي كانت مقررة مسبقاً، مؤكداً سعي الحكومة الاتحادية لضمان حقوق المزارعين وعدم ضياع جهودهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير في "سايلو أربيل" بمناسبة بدء عمليات استلام أولى كميات القمح من مزارعي المحافظة. وأوضح نزار أن رئيس الوزراء العراقي وجه بصرف مبالغ مالية كشايستات مالية للمزارعين في جميع المحافظات، مشدداً على أن الوزارة تعمل على توزيع هذه المستحقات بشكل عادل وسريع.

وأشار وزير التجارة إلى أن كميات القمح المنتجة في الإقليم فاقت التقديرات الأولية التي وضعها مجلس الوزراء، مما يتطلب استلام كميات إضافية لتغطية المحصول الفعلي. وقال نزار: "نريد أن نكون سنداً حقيقياً للمزارعين، وزياراتنا للإقليم ستستمر، ونحمل معنا مژدات (بشرى) خير؛ فخطة التسويق لم تنتهِ بعد، ونحن نبذل الجهود لاستلام كامل المحصول، وما يفيض عن الحاجة المحلية سنعمل على تصديره إلى الخارج".

وكان الوزير قد أكد خلال زيارته لمحافظة دهوك يوم أمس الخميس، على الدور المحوري للمزارعين في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، كاشفاً عن إعداد خطة شاملة خلال الأيام المقبلة للتعامل مع "الإنتاج الفائض" بعد تأمين احتياجات البطاقة التموينية والاحتياطي الاستراتيجي.

من جهة أخرى، وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، سرور هواري، أن الحصة التي حددتها الحكومة الاتحادية لاستلام القمح من مزارعي الإقليم لهذا العام تبلغ 400 ألف طن فقط، موزعة كالتالي:

محافظة السليمانية: 150 ألف طن.

محافظة أربيل: 122 ألف طن.

محافظة دهوك: 116 ألف طن.

محافظة حلبجة: 11 ألف طن.

وأكد هواري أن هذه الكميات المحددة "قليلة جداً" ولا تتناسب مع حجم الإنتاج الوفير الذي حققه مزارعو الإقليم هذا الموسم، داعياً إلى مراجعة هذه الأرقام لاستيعاب كامل المحصول وضمان عدم تضرر القطاع الزراعي في كوردستان.