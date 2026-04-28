إيران تخفض حصيلة قتلى الهجوم على مدرسة ميناب إلى 155 شخصا

أربيل (كوردستان24)- نشرت إيران تفاصيل حصيلة قتلى الهجوم الدامي الذي استهدف مدرسة إيرانية في اليوم الأول من الحرب التي اندلعت أواخر شباط/فبراير جراء ضربات أميركية إسرائيلية عليها، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء. وذكر التلفزيون العام ووسائل إعلام محلية مقتل 73 صبيا و47 فتاة في ضربة 28 شباط/فبراير على مدرسة ابتدائية إيرانية في ميناب، وهو اليوم الذي شنت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات في أنحاء إيران. وردا على ذلك، قصفت طهران أهدافا في إسرائيل ودول الخليج.

وذكر التلفزيون العام في منشور على تلغرام أن 26 مدّرسا وسبعة من الأهالي وسائق حافلة مدرسية وصيدلي في العيادة المجاورة للمدرسة لقوا حتفهم أيضا.

وبالتالي، خفضت حصيلة القتلى إلى 155 بدلا من أكثر من 175 التي تم الإبلاغ عنها سابقا.

وبحسب النتائج الأولية لتحقيق عسكري أميركي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أصاب صاروخ كروز من طراز توماهوك مدرسة ابتدائية بسبب خطأ في تحديد الهدف.

وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البداية إلى أن إيران نفسها ربما كانت مسؤولة عن الهجوم، رغم أن الجمهورية الإسلامية لا تملك صواريخ توماهوك.

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الهجوم في خطاب مصور أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه "هجوم محسوب ومرحلي".

وأكد عراقجي أنه "فيما يملك المعتدون الأميركيون والإسرائيليون، وفقا لتصريحاتهم، أحدث التقنيات والأنظمة العسكرية وأنظمة البيانات الأكثر دقة، لا يمكن لأحد أن يصدق أن الهجوم على المدرسة كان أي شيء آخر غير متعمد ومقصود".

