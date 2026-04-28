مدير ري أربيل لـ "كوردستان 24": إطلاق خطة استراتيجية لمواجهة التغير المناخي بأسس علمية

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير ري أربيل أن حكومة إقليم كوردستان وضعت خطة استراتيجية وعلمية شاملة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والتكيف مع تداعياتها، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن المساعي الحكومية لضمان الأمن المائي والبيئي في الإقليم.

خطة التكيف المحلية

وصرح المهندس ريبوار حسن، مدير ري أربيل، لموقع "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء 28 نيسان 2026، بأن الخطة تنفذ تحت مسمى "الخطة المحلية للتكيف مع التغير المناخي في إقليم كوردستان" (Local Climate Change Adaptation Plan for Kurdistan Region).

وأوضح أن الخطة تشمل قطاعات حيوية مثل المياه، الزراعة، والبيئة، وقد أُعدت بالتنسيق الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة ووفقاً لمعاييرها الدولية.

مركز موارد المياه والتربة

وحول آليات جمع البيانات، سلط ريبوار حسن الضوء على الدور المحوري لـ "المركز العلمي لموارد المياه والتربة"، قائلاً: "يُعد هذا المركز واحداً من أهم القواعد العلمية في الإقليم، حيث يتولى مهمة جمع وتوثيق كافة البيانات والمعلومات الدقيقة المتعلقة بالموارد المائية والتربة بطرق أكاديمية متطورة".

أهمية التوقيت

وتأتي هذه الخطوة الحكومية في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات متزايدة تتمثل في شح المياه والتغيرات المناخية المتسارعة. وسيشكل وجود قاعدة بيانات رصينة منطلقاً أساسياً لاتخاذ القرارات العلمية في مشاريع الري وحماية الموارد الطبيعية المستدامة.

يُذكر أن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، كان قد افتتح رسمياً "مركز موارد المياه والتربة" يوم أمس الاثنين، ليكون مرجعاً علمياً لجمع البحوث الأكاديمية وتقديم الاستشارات التخصصية في مجال إدارة الثروات الطبيعية ضمن حدود محافظة أربيل.