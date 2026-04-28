الإطار التنسيقي يجتمع لحسم الحقائب الوزارية بمشاركة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي

أربيل (كوردستان24)- يعقد تحالف الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء 28 نيسان 2026، اجتماعاً حاسماً لمناقشة آليات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتوزيع المناصب الوزارية، بحضور رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي.

توزيع الحصص والوزارات

سيركز الاجتماع بشكل أساسي على تحديد حصص الكتل السياسية داخل التحالف في الكابينة الوزارية القادمة. ويسعى الإطار التنسيقي من خلال هذه المباحثات المكثفة إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي خيمت على المشهد العراقي خلال الأسابيع الماضية.

ترشيح علي الزيدي

وكان الإطار التنسيقي قد عقد اجتماعاً مساء أمس الاثنين، أسفر عن اختيار علي الزيدي مرشحاً رسمياً لمنصب رئيس الوزراء. وخلال الاجتماع، أعربت القوى السياسية المنضوية في التحالف عن تقديرها لـ "الموقف التاريخي" الذي أبداه كل من نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، بعد قرارهما بالانسحاب من الترشح لرئاسة الحكومة القادمة، مفسحين المجال أمام توافق وطني أوسع.

ثقل سياسي

يُذكر أن الإطار التنسيقي يمثل الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي، ويضم في صفوفه قوى وأطرافاً سياسية متعددة. ولعب التحالف منذ الانتخابات الأخيرة دوراً محورياً في رسم خارطة الحكومات المتعاقبة وتحديد مسارات العملية السياسية في البلاد.