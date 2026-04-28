قمة خليجية استثنائية في جدة لبلورة موقف موحد تجاه الهجمات الإيرانية وتداعيات الحرب

أربيل (كوردستان24)- تستضيف مدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً استثنائياً لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، يعد الأول من نوعه بالحضور المباشر منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران قبل شهرين، والتي تحولت فيها دول المنطقة إلى جبهة مباشرة للصراع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول خليجي رفيع – طلب عدم ذكر اسمه – أن القمة تهدف بشكل أساسي إلى صياغة "رد جماعي" على آلاف الهجمات التي شنتها طهران باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وتأتي هذه الهجمات في أعقاب الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الداخل الإيراني في 28 فبراير الماضي، مما أدى إلى اندلاع شرارة الحرب.

وبحسب المصادر، فقد تسببت العمليات العسكرية في أضرار جسيمة طالت بنية تحتية حيوية لقطاع الطاقة في الدول الست الأعضاء، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية ومدنية وشركات مرتبطة بالمصالح الأمريكية في المنطقة.

وعلى الرغم من تراجع حدة العمليات القتالية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ في 8 أبريل الماضي، إلا أن القلق لا يزال يخيم على العواصم الخليجية من احتمال استئناف الصراع؛ لا سيما في ظل تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية وعدم توصلها إلى نتائج حاسمة تضمن إنهاءً دائماً للأعمال العدائية.

ميدانياً، أكدت وسائل الإعلام الرسمية السعودية وصول كل من أمير قطر، وولي عهد الكويت، وملك البحرين، بالإضافة إلى وزير خارجية الإمارات إلى مدينة جدة للمشاركة في أعمال القمة. وفيما تستمر الوفود في الوصول إلى مقر المجلس، لم يتضح بعد مستوى التمثيل الرسمي لسلطنة عمان في هذا الاجتماع المرتقب.