الأول من نوعه على مستوى العراق.. إنشاء أضخم مصنع لإنتاج السكر الطبيعي في دهوك

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للاستثمار في محافظة دهوك عن انطلاق مشروع استراتيجي لإنشاء مصنع ضخم لإنتاج السكر، يُعد الأول من نوعه على مستوى العراق وإقليم كوردستان، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير مئات فرص العمل.

تفاصيل المشروع والموقع

وصرح د. هفال صديق، المدير العام للاستثمار في دهوك، لموقع "كوردستان 24"، اليوم الأربعاء 29 نيسان 2026، بأن المصنع سيُقام في ناحية "قسروك" التابعة لقضاء شيخان برأس مال قدره 110 ملايين دولار. وأوضح أن المشروع حصل على الموافقات اللازمة وهو الآن في مرحلة تخصيص الأرض تمهيداً لمنح رخصة الاستثمار النهائية.

دعم القطاع الزراعي

وأشار د. صديق إلى أن المصنع سيعتمد كلياً على المواد الخام المحلية من خلال تشجيع المزارعين على زراعة بنجر السكر وقصب السكر، مؤكداً أن المصنع سيلتزم بشراء المحاصيل مباشرة من المزارعين. وأضاف أن سهول المنطقة تمتاز بخصوبة عالية ومناخ مثالي لهذا النوع من الزراعة، مما سيوفر مورداً اقتصادياً جديداً ومستداماً لآلاف العوائل الريفية.

الأمن الغذائي والجودة

وشدد المدير العام على الأهمية الاستراتيجية لهذا الصرح الصناعي، كونه سينتج سكراً طبيعياً بنسبة 100% كبديل للسكر المستورد والصناعي، مما يسهم في حماية صحة المستهلكين وتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتقليل الاعتماد على الخارج.

فرص العمل والتصدير

ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما بين 300 إلى 400 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة للمزارعين والعمال في قطاعي النقل والخدمات. وأكد د. هفال صديق أن خطة الإنتاج لا تقتصر على تلبية احتياجات دهوك وإقليم كوردستان فحسب، بل تمتد لتصدير الفائض إلى المحافظات العراقية الأخرى ودول الجوار.

يُذكر أن حكومة إقليم كوردستان تكثف جهودها لتنويع مصادر الدخل ودعم قطاعي الصناعة والزراعة، كجزء من رؤيتها لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتحقيق الاستقلال الغذائي، ويمثل مصنع سكر "قسروك" أحد أبرز هذه الخطوات الاستراتيجية نحو مستقبل اقتصادي واعد.