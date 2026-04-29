البنتاغون: 25 مليار دولار تكلفة الحرب مع إيران حتى الآن

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في سابقة هي الأولى من نوعها، عن الحجم الفعلي للإنفاق العسكري في الصراع المستمر مع إيران.

معلنةً أن التكلفة الإجمالية بلغت 25 مليار دولار منذ اندلاع العمليات العسكرية في أواخر فبراير الماضي.

وفي إفادة رسمية أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أوضح جولس هيرس، المسؤول المالي في البنتاغون، أن الكتلة الأكبر من هذه الميزانية وُجهت لتأمين الذخائر والمعدات القتالية.

"في حين لا تزال التفاصيل المتعلقة بتكاليف إعادة ترميم المنشآت والقواعد العسكرية المتضررة في المنطقة غير محددة بدقة ضمن هذا الرقم"، وفق قوله.

تأتي هذه المكاشفة المالية بضغط من الجناح الديمقراطي في الكونغرس، حيث وصف النائب آدم سميث الإعلان بأنه "خطوة طال انتظارها" لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام.

كما تتزامن مع أزمة سياسية يواجهها الرئيس دونالد ترامب قبل ستة أشهر من انتخابات التجديد النصفي، إذ يتصاعد الانتقاد لسياساته الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمدخلات الزراعية نتيجة اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

ميدانياً، كلف الصراع الذي بدأ بضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة في 28 فبراير الماضي، حياة 13 جندياً أمريكياً وإصابة المئات، رغم التعزيزات العسكرية الضخمة التي شملت نشر ثلاث حاملات طائرات وآلاف الجنود الإضافيين في الشرق الأوسط.

وعلى الصعيد الداخلي، أظهرت أحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها وكالة "رويترز" بالتعاون مع "إبسوس"، تراجعاً ملحوظاً في الدعم الشعبي للحرب، حيث انخفضت نسبة المؤيدين لاستمرار الصراع إلى 34%، وهو أدنى مستوى يسجل منذ بداية الأزمة، مما يعزز من مساعي الديمقراطيين لاستثمار "فاتورة الحرب" كأداة سياسية في السباق الانتخابي المقبل.