للحفاظ على الفيتامينات.. 5 أطعمة يوصي الخبراء بتناولها نيئة بدلاً من طهيها

في ظل نمط الحياة المتسارع الذي يدفع الكثيرين للبحث عن وجبات سريعة التحضير، كشف تقرير صحي نشره موقع «إيتينغ ويل» (EatingWell) أن الحل للحصول على أقصى فائدة غذائية قد لا يتطلب وقوفاً طويلاً أمام المواقد. وأوضح خبراء التغذية أن بعض الأطعمة تفقد قيمتها الجوهرية ومركباتها الحساسة بمجرد تعرضها للحرارة، مؤكدين أن تناولها "نيئة" يضمن للجسم امتصاصاً أفضل للفيتامينات والمعادن.

وحدد التقرير قائمة تضم 5 أطعمة أساسية يُفضل تناولها دون طهي، وهي:

1. الزبادي.. "مستودع البكتيريا النافعة"

يُعد الزبادي مصدراً غنياً بالبروتين والكالسيوم والبروبيوتيك (البكتيريا النافعة). وحذرت الدكتورة رينيه كورزاك، اختصاصية التغذية، من أن تسخين الزبادي يؤدي إلى تدمير السلالات الحية مثل «اللاكتوباسيلس»، وهي المسؤولة عن صحة الأمعاء. كما أن الحرارة تتسبب في تكسير البروتينات، مما يمنح الزبادي قواماً خشناً ويفقده جاذبيته ومذاقه.

2. السبانخ.. حماية للكبد وفيتامينات مفقودة

رغم شيوع تناولها مطبوخة، إلا أن الأبحاث تشير إلى أن سلق السبانخ يفقدها نحو 60% من محتواها من حمض الفوليك وفيتامين «سي». وأكد الخبراء أن تناول السبانخ النيئة يساعد في السيطرة على مرض «الكبد الدهني غير الكحولي»، حيث تعمل مركباتها في حالتها الطبيعية على تقليل تراكم الدهون والحد من الالتهابات والإجهاد التأكسدي.

3. البصل.. درع وقاية ضد الفيروسات

يفضل الكثيرون البصل المكرمل أو المقلي، لكن أخصائية التغذية آمي ديفيس توضح أن الطهي يكسر مركبات الكبريت المهمة التي تمنح البصل خصائصه المضادة للسرطان والفيروسات. وبينت الدراسات أن طهي البصل قد يقلل من هذه المركبات الفعالة بنسبة تصل إلى 47%، لذا يظل تناوله نيئاً في السلطات هو الخيار الأمثل صحياً.

4. الحمضيات.. فيتامين «سي» لا يحتمل الحرارة

سواء كانت برتقالاً أو جريب فروت، فإن تعريض هذه الفاكهة للحرارة في المخبوزات أو الصلصات يقلل بشكل كبير من محتواها من فيتامين «سي» ومضادات الأكسدة (الفلافونويدات). وبحسب الخبراء، فإن هذه المركبات حساسة جداً للحرارة، مما يجعل استهلاكها طازجة ضرورة قصوى لتعزيز المناعة.

5. الفجل.. فوائد مضاعفة ونكهة حادة

أشارت اختصاصية التغذية شارنيكيا وايت إلى أن الفجل يحقق أقصى قيمة غذائية عند تناوله نيئاً، حيث يحافظ على نسب عالية من فيتامين «سي» والفلافونويدات. كما أن الطهي لا يضعف الفوائد الصحية للفجل فحسب، بل يقلل أيضاً من نكهته المميزة التي يفضلها الكثيرون.

لا يدعو الخبراء إلى التخلي عن طهي الطعام تماماً، بل يشجعون على تبني "توازن ذكي" في المطبخ؛ عبر دمج هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي بحالتها النيئة، لضمان استرجاع العناصر الغذائية التي قد تلتهمها ألسنة اللهب، وتوفيراً للوقت والجهد في آن واحد.