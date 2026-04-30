إشادة واسعة بمشروع "رووناكي" في السليمانية: كهرباء مستمرة وتكاليف أقل بنسبة 80% مقارنة بالمولدات

أربيل (كوردستان24)- أبدى سكان وأصحاب المصالح التجارية في محافظة السليمانية رضاهم التام عن مشروع "رووناكي" لتجهيز الكهرباء، مؤكدين أن المشروع نجح في توفير تيار كهربائي مستمر على مدار 24 ساعة بتكاليف مالية منخفضة، مما جعله بديلاً استراتيجياً وناجحاً للمولدات الأهلية التي أثقلت كاهلهم لسنوات.

وفقاً للبيانات الرسمية، يستفيد حالياً نحو مليون و345 ألف مواطن، إلى جانب 47 ألفاً و200 مشترك في القطاع التجاري بحدود محافظة السليمانية من خدمات المشروع. وتكشف الإحصائيات عن نتائج لافتة، حيث أن 80% من المشتركين لم تتجاوز فواتيرهم الشهرية مبلغ 50 ألف دينار عراقي، وهو ما يعكس كفاءة المشروع وتناسب أسعاره مع دخل المواطنين.

يقول أحد أصحاب المحال التجارية في السليمانية: "نحن الآن نتمتع بكهرباء مستمرة دون انقطاع. في السابق، كنت أدفع 60 ألف دينار للمولد الأهلي مقابل 15 يوماً فقط، أما الآن، ففاتورة منزلي ومحلي معاً جاءت بمبالغ زهيدة، حيث بلغت فاتورة المحل 23 ألفاً و500 دينار فقط". وأضاف أن تكلفة الكهرباء المستمرة الآن تعادل ثمن أمبيرين فقط من المولدات السابقة.

من جانبه، أشار مواطن آخر يعمل في مهنة "اللحام" – وهي مهنة تستهلك طاقة عالية – إلى أن فاتورة محله بلغت 39 ألف دينار، بينما بلغت فاتورة منزله 22 ألفاً فقط. وأكد أن "السر يكمن في ترشيد الاستهلاك؛ فإذا استخدم الناس الكهرباء وفق حاجتهم الفعلية، فلن يواجهوا أي مشاكل مالية".

ويرى مراقبون ومواطنون أن مشروع "رووناكي" لم يحل أزمة الطاقة فحسب، بل ساهم في نشر ثقافة "الادخار والترشيد" لدى المجتمع. حيث بات المشتركون أكثر حرصاً على تنظيم استهلاكهم بعد أن لمسوا الفرق الشاسع في التكلفة بين الكهرباء الوطنية والمولدات الأهلية.

يُصنف مشروع "رووناكي" كأحد المشاريع الاستراتيجية لحكومة إقليم كوردستان، والذي أطلقه رئيس الحكومة مسرور بارزاني بهدف إنهاء أزمة الكهرباء بشكل جذري. يطمح المشروع إلى توفير الطاقة على مدار الساعة في جميع أنحاء الإقليم والاستغناء تماماً عن المولدات الأهلية بحلول نهاية عام 2026. يذكر أن المشروع انطلق كمرحلة أولى في أربيل، قبل أن يتوسع ليشمل محافظتي السليمانية ودهوك.