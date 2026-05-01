سامان عارب: منحت التشكيلة التاسعة 131 رخصة استثمار سياحي في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- كشفت المديرية العامة للاستثمار في أربيل، اليوم الجمعة، عن حجم الاستثمارات في القطاع السياحي بالمحافظة، مؤكدة منح أكثر من 130 رخصة استثمارية بقيمة إجمالية تجاوزت 13 مليار دولار، وذلك ضمن خطة التشكيلة الوزارية التاسعة لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24"، أكد المدير العام للاستثمار في أربيل، سامان عارِب، أن الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين.

مشيراً إلى أن المشاريع السياحية استحوذت على 131 رخصة من أصل 700 رخصة استثمارية منحتها المديرية في المحافظة.

وأوضح عارِب أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتنويع الموارد المالية للإقليم وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل.

وأضاف عارِب أن التركيز الحالي ينصبّ على المشاريع الاستراتيجية التي تخلق فارقاً في البنية التحتية.

لافتاً إلى أن تطوير قطاع الطرق والجسور يسير جنباً إلى جنب مع المشاريع الاستثمارية لضمان وصول السياح من الداخل والخارج إلى الوجهات السياحية بكل يسر وسهولة.

كما نوه إلى الطفرة النوعية في مشاريع البنية التحتية المائية عبر إنشاء سلسلة من الأحواض والسدود الصغيرة لتخزين المياه وتطوير البيئة المحيطة بها.

وتسعى حكومة إقليم كوردستان من خلال هذه الحزمة الاستثمارية الضخمة إلى تحويل قطاع السياحة إلى محرك رئيس للاقتصاد الوطني، بما يساهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب ودعم استقرار البيئة الاستثمارية في المنطقة.