واشنطن توظف الذكاء الاصطناعي لتحييد "الألغام الإيرانية" في هرمز

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، عن توجه استراتيجي جديد لتأمين ممرات الطاقة العالمية، عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في العمليات البحرية، بهدف مواجهة التهديدات المرتبطة بالألغام البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.

وأفادت تقارير صحفية بأن البحرية الأمريكية أبرمت عقداً بقيمة تقارب 100 مليون دولار مع شركة (Domino Data Lab) لإدارة مشروع "AMMO"، الذي يهدف إلى تسريع عمليات التعلم الآلي للدرونات الغاطسة.

وستسمح هذه التقنية بتقليص مدة رصد وتعريف الألغام البحرية الجديدة من 6 أشهر إلى أيام معدودة، مما يمنح القوات الأمريكية قدرة فائقة على الاستجابة السريعة ونشر الأنظمة الذكية في أي نقطة ساخنة حول العالم.

وفي إطار تعزيز الترسانة الرقمية، كشف البنتاغون عن شراكات استخباراتية مع 7 من عمالقة التكنولوجيا، من بينهم "SpaceX" و"OpenAI" و"NVIDIA"، لتطوير شبكات استخباراتية فائقة السرية.

وفي حين تم استبعاد شركة "Anthropic" لدواعٍ تتعلق بأمن سلسلة التوريد، ترك الرئيس دونالد ترامب الباب موارباً لعودتها مستقبلاً.

تأتي هذه التحولات بالتزامن مع إعلان الدفاع الأمريكية عن اعتماد أكثر من 1.3 مليون موظف عسكري على منصة (GenAI.mil) لإدارة الخطط اللوجستية وتحديد الأهداف العسكرية.

وتعكس هذه الخطوات رؤية إدارة ترامب في اعتماد "الحرب الذكية" كاستراتيجية أساسية لحسم النزاعات الإقليمية بسرعة قصوى وتقليل الكلفة البشرية والمادية للقوات المسلحة الأمريكية.