مسرور بارزاني والزيدي يؤكدان على "فرصة جديدة" لحل الخلافات بين بغداد وأربيل

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم، رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة الاتحادية السيد علي الزيدي، الذي كان مرفوقاً بوفد من الإطار التنسيقي.

وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. وجدد السيد مسرور بارزاني تأكيده على دعم حكومة الإقليم لهذه الخطوات، مشدداً على ضرورة حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد بموجب الدستور، وبما يضمن صون حقوق شعب كوردستان واحترام الكيان الدستوري للإقليم.

وأشار رئيس حكومة الإقليم إلى تبلور فرصة جديدة لإنهاء الملفات الخلافية بشكل جذري، مؤكداً على حتمية التعاطي مع الإقليم بمبدأ الإنصاف والمساواة، وضرورة إدارة العملية السياسية وفق أسس الشراكة والتوازن والتوافق.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي عن تقديره لدعم حكومة الإقليم، مؤكداً أن قوة إقليم كوردستان تمثل قوة للحكومة الاتحادية، مع تقديم تطمينات بالتعامل مع الإقليم بروح العدالة والإنصاف في المرحلة المقبلة.