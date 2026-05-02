خطف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها نحو الصومال

أربيل (كوردستان24)- أعلن خفر السواحل اليمنيون السبت أنّ أفرادا مجهولين سيطروا على ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة في جنوب البلاد واقتادوها في خليج عدن نحو الصومال.

وذكرت القوة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على موقعها الالكتروني أنها "تتابع حادثة اختطاف ناقلة النفط M/T EUREKA قبالة سواحل محافظة شبوة"، مضيفة "تعرضت الناقلة لعملية سطو مسلح من قبل عناصر مجهولة، حيث تم الصعود إليها والسيطرة عليها، ومن ثم التوجه بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية".

وأوضحت أنه "تم تحديد موقع الناقلة، والعمل جار على متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في محاولة لاستعادتها وضمان سلامة طاقمها" الذي لم يُحدد عدد أفراده أو جنسياتهم.