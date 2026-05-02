رئيس الوزراء مسرور بارزاني يجتمع مع علي الزيدي

أربيل (كوردستان 24)- انطلق في أربيل، ظهر اليوم السبت، الاجتماع الرسمي بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الوزراء الاتحادي المكلف علي الزيدي، لبحث ملف تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة والعلاقات بين بغداد وأربيل.

وقبل ذلك، استقبل الرئيس مسعود بارزاني، في مصيف صلاح الدين، رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي والوفد المرافق له من الإطار التنسيقي.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، جرى خلال الاجتماع "استعراض الأوضاع العامة في البلاد وسير المباحثات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة".

ووفقاً لما ورد في البيان، جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية توحيد الرؤى والمواقف، والعمل على تشكيل حكومة قوية تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية وتحقيق تطلعات ومطالب كافة أبناء الشعب العراقي.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني قد استقبل قبل ظهر اليوم السبت في مطار أربيل الدولي، علي فالح الزيدي، رئيس الوزراء العراقي المكلف.

ووصل علي الزيدي إلى أربيل برفقة وفد من الإطار التنسيقي، ومن المقرر أن يجتمع بعد لقائه بالرئيس بارزاني، مع كل من نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، ومسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم.

ويضمُّ الوفد المرافق للزيدي كل من:

محسن المندلاوي، رئيس تحالف "أساس".

عبد الحسين الموسوي، رئيس تحالف "النهج الوطني".

فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي.

عباس العامري، أمين عام الإطار التنسيقي.

وكان قادة الإطار التنسيقي قد اجتمعوا في القصر الحكومي ببغداد ليلة 27 نيسان/أبريل 2026، وصوتوا بالإجماع على ترشيح (علي الزيدي) رسمياً لمنصب رئيس وزراء العراق.

وأمام الزيدي 25 يوماً لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة؛ فوفقاً للدستور العراقي، يجب على رئيس الوزراء المكلف اختيار أعضاء كابينته الوزارية خلال شهر واحد، لعرضهم لاحقاً على البرلمان لنيل الثقة.