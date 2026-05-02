جمود "هرمز" يتفاقم: واشنطن وطهران تتبادلان "طول النفس" والعالم يدفع فاتورة التضخم

أربيل (كوردستان 24)- دخلت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران نفقاً مسدوداً مع إبداء الطرفين استعداداً لتعايشٍ طويل الأمد مع حالة الجمود الراهنة، رغم التحذيرات من تداعيات اقتصادية عالمية كارثية.

وفي حين يواصل الجانبان مناوراتهما السياسية، بدأ المستهلكون حول العالم يواجهون تبعات "حرب غير مختارة" تسببت في قفزات حادة بأسعار الطاقة ومعدلات التضخم.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المقترحات الإيرانية الأخيرة بأنها "غير مرضية" للرئيس ترامب، مما يعكس تمسك طهران بمواقفها رغم الحصار البحري الأمريكي المشدد.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن المرشد الأعلى الإيراني الجديد عما وصفه بـ"الانتصار" على الولايات المتحدة، ملمحاً إلى سيطرة بلاده المطلقة على مضيق هرمز وإرساء نظام إقليمي جديد.

من جانبه، أكد الرئيس ترامب أنه "ليس في عجلة من أمره" لإنهاء الصراع، مشدداً على التزامه بالخيار العسكري والاقتصادي حتى تحقيق حل جذري يمنع تكرار الأزمة مستقبلاً.

وبينما يراهن المحللون على أن الضغط سيستغرق أسابيع ليؤتي ثماره ضد النظام الإيراني، تسابق الدول الزمن للاستعداد لصدمات اقتصادية إضافية قد تهز استقرار الأسواق العالمية.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة