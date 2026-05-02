الرئيس بارزاني يستقبل رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، يوم السبت 2 أيار 2026، في منتجع صلاح الدين (پیرمام)، علي الزيدي، المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الاتحادية الجديدة، والذي كان يرافقه وفد من "الإطار التنسيقي".

شهد اللقاء تباحثاً مستفيضاً حول ملف تشكيل الحكومة المقبلة، حيث أكد الجانبان على ضرورة الإسراع في إتمام هذه العملية وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، مع التشدد على أهمية الالتزام الكامل بالتوقيتات والمدد الدستورية المحددة.

من جانبه، استعرض الرئيس بارزاني خلال الاجتماع آخر التطورات والمستجدات على الساحة السياسية، مؤكداً على أولوية حسم الملفات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، على أن يكون ذلك في إطار الدستور العراقي.

وأوضح الرئيس بارزاني أن "التطبيق الحرفي والالتزام ببنود الدستور يمثلان المفتاح الأساسي والحل الجذري لكافة المشاكل"، داعياً جميع الأطراف السياسية إلى التمسك بالدستور لضمان تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء المكلف، علي الزيدي، على ضرورة تجاوز الإخفاقات والسلبيات التي رافقت المراحل السابقة، والعمل على فتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق بين بغداد وأربيل.

كما قدم الزيدي والوفد المرافق له دعوة رسمية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بكتلتيه البرلمانية والحكومية، للعودة إلى العاصمة بغداد والمشاركة بفعالية وحيوية في العملية السياسية وفي مسار تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، بما يخدم المصالح الوطنية العليا.