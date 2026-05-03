ترامب: احتمال استئناف هجماتنا على إيران قائم

أربيل (كوردستان24)- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود احتمال مفتوح لاستئناف بلاده الهجمات العسكرية ضد إيران.

وكشف في الوقت ذاته أن طهران قدمت خطة جديدة لوقف الحرب، مستبعداً موافقة واشنطن على شروطها.

وفي تصريح للصحفيين في "ويست بالم بيتش" بولاية فلوريدا، ورداً على سؤال حول احتمال استئناف الهجمات على طهران، قال ترامب: "من المحتمل حدوث ذلك"، واصفاً العقوبات والقيود الحالية المفروضة على إيران بأنها "فعالة للغاية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تنسحب من هذه المواجهة سريعاً، لأنها لا تريد تأجيل المشكلة لعدة سنوات أخرى لتعود وتتفاقم مجدداً، مضيفاً: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وبشأن الجهود الدبلوماسية، أشار ترامب إلى تلقيه الخطوط العريضة لاتفاق مقترح من جانب إيران، قائلاً: "سأدرس قريباً الخطة التي أرسلتها إيران، لكن لا أعتقد أن تلك الخطة ستكون مقبولة".

من جانبه، أعلن كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده قدمت خطة لإنهاء الحرب عبر وساطة باكستانية، وقال آبادي: "الكرة الآن في الملعب الأمريكي؛ فإما اختيار المسار الدبلوماسي أو الاستمرار في المواجهة".

وبحسب مصادر إيرانية، يتضمن مقترح طهران النقاط التالية:

فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.

إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

تأجيل المباحثات المتعلقة بالبرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار ترامب إلى أن الجيش الإيراني تلقى "ضربة قاصمة" ويحتاج إلى 20 عاماً لإعادة بناء قدراته، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك أقوى غواصات وجيش في العالم.

يُذكر أنه مضت أربعة أسابيع على تعليق العمليات العسكرية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. وقد تسبب هذا الصراع في أكبر حالة شلل في إمدادات الطاقة على مستوى العالم.