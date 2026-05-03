أكسيوس: قدمت إيران اقتراحاً لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في لبنان

أربيل (كوردستان 24)- كشفت تقارير صحفية أميركية عن تطورات متسارعة في ملف الأزمة بين واشنطن وطهران، حيث قدمت إيران مقترحاً شاملاً يتضمن خارطة طريق لإنهاء التوتر البحري ووقف العمليات العسكرية، في وقت لا يزال فيه البيت الأبيض يلوح بالخيار العسكري لكسر الجمود السياسي.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مسؤولة، أن المبادرة الإيرانية تدعو إلى فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي مقابل وقف دائم للحرب في إيران ولبنان.

وحدد المقترح جدولاً زمنياً يتضمن شهراً من المفاوضات حول الملف البحري، يعقبه شهر آخر مخصص لمناقشة البرنامج النووي الإيراني بغية الوصول إلى صيغة اتفاق جديدة.

في المقابل، جاء الرد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشوباً بالحذر والتهديد، حيث أكد في تصريحات للصحفيين أن خيار الهجوم العسكري "قائم بكل تأكيد" في حال ارتكبت طهران أي تجاوزات.

مشيراً إلى استمراره في دراسة البدائل العسكرية رغم تبادل مسودات التهدئة بين الطرفين.

وعلى الصعيد الميداني، أفادت المصادر بأن يوم الخميس الماضي شهد حراكاً مزدوجاً.

فبينما قدمت طهران مقترحاً محدثاً من 14 نقطة، كان القائد العام للقوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، براد كوبر، يطلع الرئيس ترامب على خطط هجومية محدثة.

وتزامن ذلك مع زيارة تفقدية أجراها كوبر للقطع البحرية في بحر العرب، شملت السفينة الحربية "يو إس إس تريبولي"، في رسالة واضحة حول الجاهزية القتالية للقوات الأمريكية في المنطقة.