النمسا توقف مشتبهاً به بدس سم فئران في عبوات طعام للأطفال

أربيل (كوردستان 24)- أوقفت الشرطة النمسوية، اليوم السبت، رجلا يشتبه بقيامه بدس سم فئران في عبوات طعام للأطفال، مشيرة إلى أن الدافع ربما يكون محاولة ابتزاز.

وألقت الشرطة القبص على المشتبه به البالغ 39 عاما في ولاية بورغنلاند بجنوب فيينا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء النمسوية، من دون أن تكشف هويته.

ووجهت إليه تهمة تعمّد تعريض السلامة العامة للخطر والشروع بإلحاق أذى جسدي خطير.

يأتي هذا التوقيف بعد أسبوعين من اكتشاف السلطات النمساوية وجود سم فئران في عبوات طعام للأطفال تباع في بعض المتاجر الكبرى.

وشاركت الشرطة الألمانية بالتحقيق باعتبار أن العبوات مصنوعة في ألمانيا.

وتمكنت الشرطة من استعادة خمس عبوات مسممة قبل استهلاكها في النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وأعربت الشرطة عن اعتقادها أن الدافع وراء الجريمة ابتزاز الشركة التي سحبت منتجاتها من الأسواق في النمسا.

وتم شراء إحدى العبوات المسممة من سوبرماركت سبار في ولاية بورغنلاند، وقد تبين أنها تحتوي على 15 ميكروغراما من سم الفئران.

ويُشتبه في أن عبوة أخرى بيعت في نفس السوبرماركت كانت مسممة أيضا، ولكن لم يتم العثور عليها حتى الآن.