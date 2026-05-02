أردوغان يهنئ الزيدي بتكليفه ويؤكد دعم تركيا لاستقرار العراق

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس الوزراء المكلف، علي فالح الزيدي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الزيدي من الرئيس التركي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف في بيان له، أن "الرئيس أردوغان قدم التهنئة للزيدي بمناسبة تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه المقبلة".

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا سبل تطوير العلاقات الثنائية وضمان استمرارها بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الصديقين. ومن جانبه، شدد الرئيس التركي على دعم بلاده الراسخ لاستقرار العراق ومساندته في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي ختام الاتصال، وجه الرئيس رجب طيب أردوغان دعوة رسمية إلى علي فالح الزيدي لزيارة تركيا في أقرب فرصة ممكنة، لتعميق التنسيق والتشاور حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.