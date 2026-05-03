إسرائيل توجه إنذارات جديدة بإخلاء قرى خارج "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدر الجيش الإسرائيلي الأحد "إنذارا عاجلا" جديدا بإخلاء قرى خارج "المنطقة الأمنية" التي أقامها في جنوب لبنان.

ونشر المتحدث باسم الجيش باللغة العربية أفيخاي أدرعي بيانا عبر منصة إكس وجهه إلى سكان إحدى عشرة بلدة في جنوب لبنان، بعضها في محافظة النبطية على بعد كيلومترات إلى الشمال من نهر الليطاني الذي يُمثل حدود "المنطقة الأمنية" التي تواصل إسرائيل فيها عملياتها منذ دخول وقف إطلاق النار الهش مع حزب الله حيز التنفيذ في 17 نيسان/ابريل.

وكتب أدرعي "انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: الدوير، عربصاليم، الشرقية (النبطية)، جبشيت، برعشيت، صريفا، دونين، بريقع، قعقعية الجسر، القصيبة (النبطية)، كفرصير (...) حرصا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير حذر الأربعاء خلال زيارته قوات منتشرة في جنوب لبنان بأن "أي تهديد، في أي مكان، ضد مجتمعاتنا أو قواتنا، بما في ذلك ما بعد الخط الأصفر وشمال الليطاني (على بعد ثلاثين كيلومترا من الحدود)، سيُقضى عليه".

قُتل جنديان إسرائيليان ومتعاقد مع الجيش وأُصيب عشرات الجنود بجروح خلال أسبوع واحد جراء هجمات بمسيّرات في جنوب لبنان.

بدأ حزب الله مؤخرا استخدام مسيّرات موجهة بالألياف الضوئية يصعب رصدها ويبلغ مداها عشرات الكيلومترات، لشن هجمات يومية على القوات الإسرائيلية في لبنان.

ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان وتنفذ قواتها عمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في بلدات حدودية، حيث أعلنت إقامة "خط أصفر" يفصل عشرات القرى عن بقية الأراضي اللبنانية.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون الأربعاء أن على إسرائيل الالتزام "بشكل كامل" بوقف إطلاق النار مع حزب الله قبل التفاوض المباشر بين البلدين، برعاية الولايات المتحدة.

بحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار، تحتفظ إسرائيل "بحق اتخاذ كافة التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها في أي وقت بمواجهة الهجمات" من قبل حزب الله.

AFP