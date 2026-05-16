لقاءات سرية في قنديل.. هل اقتربت نهاية الوجود المسلح لحزب العمال الكوردستاني؟

أربيل (كوردستان24)- أكدت تولاي هاتيم أوغلولاري، الرئيسة المشتركة لحزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" (ديم)، صحة الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام التركية بشأن وجود لقاءات واجتماعات تجري بين جهاز الاستخبارات الوطني التركي (MİT) ومسؤولين من حزب العمال الكردستاني (PKK) في جبال قنديل.

وأوضحت هاتيم أوغلولاري في تصريحات صحفية، أن هذه اللقاءات جارية بالفعل، إلا أنها أشارت إلى أن حزبها لا يمتلك معلومات تفصيلية حول فحوى المباحثات أو النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن. وأضافت أن "عملية السلام" تسير بوتيرة بطيئة، معربة عن ترقبها لمدى قدرة هذه الاجتماعات على كسر حالة الجمود وتحريك العملية إلى الأمام.

يأتي هذا التأكيد بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة مقربة من الحكومة التركية، كشفت فيه أن وفداً من الاستخبارات التركية يتواصل بشكل مباشر مع قيادات "العمال الكردستاني" في قنديل. وذكرت الصحيفة أن الوفد طلب من الحزب تقديم "خارطة طريق" واضحة تتضمن خططه ومطالبه المتعلقة بنزع السلاح وآلية عودة عناصره، وذلك في غضون أيام قليلة.

ومن المتوقع أن تصل مقترحات ومطالب الحزب إلى الحكومة التركية قريباً، حيث ستخضع للدراسة والمقارنة مع رؤية الدولة التركية، تمهيداً لاتخاذ قرار مشترك يحدد ملامح المرحلة المقبلة من عملية السلام وإنهاء الوجود المسلح.

وكانت شرارة "عملية السلام الجديدة" قد انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بمبادرة مفاجئة من "دولت بهجلي"، رئيس حزب الحركة القومية (MHP)، الذي دعا زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، إلى توجيه نداء لحل التنظيم.

وفي تطور لافت، أطلق أوجلان في 27 شباط/ فبراير 2025 نداءً تاريخياً دعا فيه إلى إنهاء استراتيجية الكفاح المسلح وحل حزب العمال الكردستاني بصفته تنظيماً عسكرياً. واستجابةً لهذا النداء، عقد الحزب مؤتمره الثاني عشر في الفترة ما بين 4 و5 أيار/ مايو 2025، واتخذ فيه قراراً رسمياً بإنهاء وجوده التنظيمي المسلح، مما يمهد الطريق لطي صفحة صراع استمر لعقود.