علي الزيدي يتسلم مهامه رسمياً رئيساً لوزراء العراق وقائداً عاماً للقوات المسلحة

أربيل (كوردستان24)- تسلم علي زيدي، اليوم السبت 16 أيار/مايو 2026، مهامه رسمياً رئيساً لمجلس الوزراء العراقي الجديد وقائداً عاماً للقوات المسلحة، خلال مراسم تشريفية جرت في العاصمة بغداد.

واستقبل رئيس الوزراء السابق، محمد شياع السوداني، خلفه علي الزيدي في القصر الحكومي، حيث جرت مراسم التسليم والاستلام للأمانة العامة لرئاسة الوزراء.

وشهدت الاحتفالية إطلاق 21 طلقة مدفعية، وهو التقليد البروتوكولي المتبع في العراق تعبيراً عن الترحيب برئيس الحكومة الجديد وتكريماً له عند تسلمه المنصب.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات الدستورية، حيث كان زيدي قد قدّم منهاجه الوزاري إلى رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، يوم الخميس 7 أيار/مايو الجاري. وعقب ذلك، نال زيدي ثقة البرلمان في جلسة يوم الخميس الماضي، 14 أيار/مايو، التي شهدت أيضاً منح الثقة لـ 14 وزيراً في كابينته الحكومية الجديدة.