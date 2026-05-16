دراسة حديثة: تناول بيضة واحدة يومياً يخفّض خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة 27 بالمائة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول بيضة واحدة يوميًا قد يقلل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة تصل إلى 27%، وذلك وفق نتائج بحث تتبع أكثر من 40 ألف شخص على مدى يزيد عن 15 عامًا، ووجد ارتباطًا لافتًا بين استهلاك البيض وانخفاض احتمالات الإصابة بالخرف.

وأشارت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة لوما ليندا للصحة، إلى أن كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر ويتناولون بيضة واحدة على الأقل يوميًا أو نحو خمس مرات أسبوعيًا، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر مقارنةً بمن نادرًا ما يتناولون البيض أو لا يتناولونه إطلاقًا.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، البروفيسور جون ساباتيه، إن تناول خمس بيضات أسبوعيًا على الأقل يمكن أن يخفض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر مقارنةً بعدم تناول البيض مطلقًا.

كما أظهرت النتائج أن الاستهلاك المعتدل للبيض يرتبط أيضًا بانخفاض الخطر، إذ إن تناول البيض من مرة إلى ثلاث مرات شهريًا ارتبط بانخفاض بنسبة 17%، بينما تناوله من مرتين إلى أربع مرات أسبوعيًا ارتبط بانخفاض يقارب 20% في خطر الإصابة.

وبيّن الباحثون أن البيض يحتوي على عناصر غذائية مهمة لصحة الدماغ مثل الكولين، الذي يساعد في إنتاج مواد ضرورية للذاكرة والتواصل بين خلايا الدماغ، إضافة إلى اللوتين والزياكسانثين المرتبطين بتحسين الأداء الإدراكي وتقليل الإجهاد التأكسدي، فضلًا عن أحماض أوميغا-3 الدهنية.

وشملت الدراسة تحليل أنماط استهلاك البيض سواء بشكل مباشر مثل البيض المسلوق والمقلي والمخفوق، أو غير مباشر عبر المنتجات الغذائية التي تحتوي عليه، كما اعتمدت على بيانات طبية من نحو 40 ألف مشارك تمت متابعتهم لأكثر من 15 عامًا.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني الاعتماد على البيض وحده، بل يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن، مشيرين إلى أن المشاركين من طائفة السبتيين غالبًا ما يتبعون أنظمة غذائية صحية نسبيًا مقارنة بعامة السكان.

واختتمت الدراسة، المنشورة في مجلة ذا جورنال أوف نيوتريشن، بأن النتائج تدعم فكرة أن النظام الغذائي قد يلعب دورًا مهمًا في تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، مع ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه العلاقة بشكل نهائي.