الشرع يصدر مرسوماً بتعيين محمد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي، ليكون بذلك أحدث المنضمين إلى سلسلة التغييرات الهيكلية التي شملت مفاصل الدولة منذ الأسبوع الماضي.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلاً عن مسؤولين في وزارة الخارجية، فإن الحاكم الجديد سيخلف عبد القادر الحصرية، الذي تقرر تعيينه سفيراً لسوريا لدى كندا، لينتقل بذلك من إدارة الملف النقدي إلى السلك الدبلوماسي.

وكان الحصرية قد شغل منصب محافظ البنك المركزي منذ نيسان/أبريل 2025، متسلماً المهام من ميساء صابرين التي أدارت المؤسسة بصفة مؤقتة في أعقاب التغيير السياسي الذي شهدته البلاد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وشهدت فترة ولايته إجراءات نقدية بارزة استهدفت استعادة الثقة في الليرة السورية وتسهيل المعاملات المالية، كان على رأسها الإشراف على إصدار فئات ورقية جديدة مطلع العام الجاري، تضمنت حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة واستبدال الأوراق النقدية السابقة التي كانت تحمل صور الرئيس السابق بشار الأسد وعائلته.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تعديل وزاري وإداري واسع أجراه الشرع الأسبوع الماضي، شمل تعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية خلفاً لماهر الشرع.

بالإضافة إلى تغييرات في الحقائب الوزارية طالت وزارتي الإعلام والزراعة؛ حيث تسلم خالد فواز زعرور وباسل حافظ السويدان مهامهما خلفاً لكل من حمزة المصطفى وأمجد بدر.

وبينما تستمر عمليات إعادة الهيكلة في المؤسسات السيادية، لم تصدر أي توضيحات رسمية حول الأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات المتسارعة.