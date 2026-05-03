توزيع آلاف قطع الأراضي السكنية على الموظفين في زاخو

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن مشرف إدارة زاخو المستقلة، كوهدار شيخو، عن جاهزية أكثر من 10 آلاف قطعة أرض سكنية لتوزيعها على الموظفين، مؤكداً أن عملية إجراء القرعة للمستحقين ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، 3 أيار 2026، أوضح كوهدار شيخو أنه تم توزيع أكثر من خمسة آلاف قطعة أرض في مراحل سابقة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية ستشمل الموظفين الذين لديهم خدمة فعلية لمدة ثماني سنوات فأكثر.

وأضاف مشرف إدارة زاخو أن بلديات المنطقة أرسلت قوائم تضم أكثر من 13 ألف موظف، وبعد إجراء عمليات التدقيق، تم تجهيز أكثر من 10 آلاف قطعة أرض للتوزيع، مؤكداً استبعاد أي موظف ثبت استفادته مسبقاً من منح الأراضي أو الوحدات السكنية الحكومية.

كما كشف شيخو أن عملية القرعة ستبدأ مطلع الأسبوع القادم وسيتم تنظيمها وفقاً للمديريات والمؤسسات، حيث ستكون البداية مع موظفي مديرية الزراعة، متوقعاً أن تستغرق العملية برمتها من أربعة إلى ستة أشهر، مع تقديم طمأنة كاملة لجميع الموظفين المستحقين بأنهم سيحصلون على قطع أراضيهم.

وفي جانب آخر، أشار شيخو إلى تشكيل لجان خاصة لتعويض المواطنين والمزارعين الذين تم استخدام أراضيهم ضمن هذا المشروع، حيث سيكون التعويض إما بقطع أراضٍ بديلة، أو مبالغ مالية، أو عقارات، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الجميع.

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار سابق صادر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان، يقضي بمنح قطع أراضٍ سكنية للموظفين الذين لديهم خدمة تزيد عن ثماني سنوات ولم يسبق لهم الاستفادة من أي منح سكنية سابقة.