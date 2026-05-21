رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل المستشار الخاص لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عصر اليوم الخميس 21 أيار (مايو) 2026، بكر السامرائي، المستشار الخاص لرئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية توطيد التعاون والتنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لحل القضايا الخلافية بين الجانبين على أساس الدستور.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى التباحث بشأن الاستعدادات المتعلقة بالزيارة المرتقبة لرئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد.