مسرور بارزاني يستقبل "بطل الأناكوندا" نامو فاضل في أربيل: "فخورون بك وسنواصل دعمك"

أربيل (كوردستان 24)- في لفتة داعمة للشباب والرياضة، استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في العاصمة أربيل، نجم الفنون القتالية المختلطة (MMA) العالمي "نامو فاضل"، وذلك بعد النجاحات الباهرة التي حققها في المحافل الدولية ورفعه اسم كوردستان عالياً في كبرى القاعات الرياضية بالولايات المتحدة.

وعبر مسرور بارزاني عن اعتزازه بهذا المنجز الرياضي عبر تغريدة على حسابه الرسمي، قال فيها: "سُعدت بلقاء نجم الـ MMA الكوردي نامو فاضل في أربيل اليوم.. لقد جعلتنا جميعاً فخورين، وسنواصل دعمك والوقوف إلى جانبك".

انتصار "لوس أنجلوس" المدوي



يأتي هذا الاستقبال الرسمي عقب تحقيق نامو فاضل انتصاراً تاريخياً في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ضمن النسخة الأولى من بطولات "نتفليكس" الرياضية التي أقيمت في قاعة (إنتويت دوم). حيث واجه فاضل الخصم الأمريكي "جايك بابيان" في نزال حبس أنفاس الملايين خلف الشاشات.

ورغم الضغط الذي مارسه المقاتل الأمريكي في الجولات الأولى، أثبت نامو فاضل قوة بأسه وتكتيكه العالي، حيث تمكن من حسم اللقاء بحركة "خنق الأناكوندا" (Anaconda Choke) الشهيرة، مجبراً خصمه على الاستسلام وسط ذهول المتابعين وهتافات الجماهير.

روح "البيشمركة" فوق الحلبة



وعقب الفوز، تصدرت صور نامو فاضل وهو متوشح بعلم كوردستان عناوين الصحافة الرياضية العالمية. وفي تصريحات مؤثرة، ربط البطل الكوردي بين قوته الرياضية وجذوره القومية، قائلاً: "لقد استمددت روح القتال والصمود من شعبي الكوردي؛ فالكورد جميعاً بيشمركة، ونحن لا نهاب التهديد ولا نخشى الموت".

نحو العالمية (UFC)



بهذا الفوز، يعزز نامو فاضل (الملقب بـ "نوه صلاح الدين") سجله الاحترافي المتميز بـ 9 انتصارات مقابل خسارة واحدة فقط من أصل 10 نزالات خاضها. ويرى مراقبون رياضيون أن هذا المستوى المبهر يمهد الطريق بشكل مباشر لانضمام فاضل إلى المنظمة الأكبر عالمياً للفنون القتالية المختلطة (UFC)، ليصبح أول مقاتل كوردي يصل إلى هذه المرتبة العالمية بهذا الزخم.

ويعكس استقبال رئيس الحكومة "نامو فاضل" بالزي الكوردي التقليدي رسالة واضحة حول اهتمام القيادة الكوردستانية بالأبطال الذين يمثلون الهوية القومية في المحافل الدولية، ويحولون التحديات إلى قصص نجاح تلهم الشباب في الإقليم وخارجه.