ترامب: إيران لم تدفع ثمنًا باهظًا بعد وسأراجع مقترحها الجديد قريبًا

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء السبت، إنه سيراجع قريبًا خطة جديدة من إيران، لكنه "لا يتصور أنها ستكون مقبولة".

وأوضح ترامب، في منشور على موقع "تروث سوشيال": "سأراجع قريبًا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو، لكنني لا أتصور أنها ستكون مقبولة، إذ لم يدفعوا بعد ثمنًا باهظًا لما فعلوه بالبشرية والعالم على مدى السنوات الـ 47 الماضية".

جاء منشور ترامب بعد وقت قصير من قوله للصحفيين أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون" في فلوريدا: "سأخبركم بالأمر لاحقًا".

وأضاف ترامب: "أخبروني بفكرة الاتفاق. سيُطلعونني على نصه الكامل الآن"، بعد أن أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن طهران أرسلت مقترحًا من 14 بندًا إلى الولايات المتحدة.

ونفي ترامب تصريحاته السابقة، حيث تراجع عن تصريحات أدلى بها مساء الجمعة، حين قال: "بصراحة، ربما من الأفضل ألا نبرم اتفاقًا على الإطلاق. هل تريدون معرفة الحقيقة؟ لأننا لا نستطيع السماح باستمرار هذا الوضع".

وقال ترامب يوم السبت: "لم أقل ذلك".

وأشار قبل مغادرته منتجع بالم بيتش إلى ميامي: "قلتُ إنه إذا انسحبنا الآن، فسيستغرق الأمر منهم 20 عامًا لإعادة البناء. لكننا لن ننسحب الآن".