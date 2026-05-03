ترامب: ميلانيا تطلب مني التوقف عن الرقص

أربيل (كوردستان24)- جذب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تجمع جماهيري في ولاية فلوريدا، أنظار وسائل الإعلام مجدداً عندما تحدث بأسلوبه الساخر المعتاد عن كواليس رقصته الشهيرة التي يؤديها في ختام مؤتمراته الانتخابية.

وكشف ترامب أمام حشد من أنصاره أن زوجته، ميلانيا ترامب، ليست من المعجبين بحركاته الراقصة، وغالباً ما تطلب منه التوقف عنها، قائلاً: "السيدة الأولى تقول لي: عزيزي، من فضلك لا ترقص، فهذا لا يليق بهيبة الرئاسة وليس سلوكاً رئاسياً".

إلا أن ترامب، المعروف بأسلوبه الاستعراضي، رد بسخرية على هذه النصائح، مؤكداً أن هذه الانتقادات لن تثنيه عن الاستمرار، وأضاف: "ربما لا يكون هذا عملاً رئاسياً، لكنني متقدم في استطلاعات الرأي بفارق 20 نقطة".

وخلال خطابه، وعلى أنغام الأغنية الشهيرة "YMCA"، رقص ترامب مجدداً وسط تفاعل كبير وتشجيع حار من الحاضرين. وأشار ترامب إلى أن هذه الأغنية، رغم مرور عقود على إصدارها، عادت إلى صدارة قوائم الاستماع بفضل حملاته الانتخابية، واصفاً الأمر بأنه ظاهرة موسيقية فريدة.

وبشأن موقف ميلانيا، كانت قد ذكرت في وقت سابق لصحيفة "تايمز أوف إنديا" أنها تستمتع أحياناً بمشاهدة تلك الرقصة وتدرك أن الجمهور يحبها وتضفي أجواءً من المرح، لكنها لا تزال تعتقد أنها قد لا تكون ملائمة في جميع الأوقات والمناسبات.

ووفقاً لموسوعة "بريتانيكا"، فإن أغنية "YMCA" أطلقت عام 1978 من قبل فرقة الديسكو الأمريكية "Village People"، وهي من تأليف فيكتور ويليس وإنتاج جاك مورالي. ومنذ ذلك الحين، بقيت الأغنية واحدة من أشهر الأعمال الموسيقية في الحفلات والمناسبات العامة، حتى تحولت في الآونة الأخيرة إلى رمز وشعار أساسي في الحملات السياسية لدونالد ترامب.