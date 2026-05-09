رئيس الوزراء مسرور بارزاني يجتمع مع الرئيس التركي

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بمدينة إسطنبول.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان أن رئيس الوزراء، مسرور بارزاني، اجتمع بعد ظهر اليوم السبت 9 أيار 2026، مع رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، في قصر "دولمة باهتشة" بمدينة إسطنبول.

وجرى خلال الاجتماع التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وتركيا، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع العامة في العراق والمنطقة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس الوزراء مسرور بارزاني قد وصل إلى مدينة إسطنبول صباح اليوم في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يجري سلسلة من اللقاءات مع وزراء الخارجية والدفاع والطاقة، وعدد من كبار المسؤولين الأتراك.