مسرور بارزاني يعزي عائلة وذوي شيروان حيدري

أربيل (كوردستان24)- بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 3 أيار/مايو 2026، برقية تعزية إلى عائلة وذوي الراحل شيروان حيدري.

وفيما يلي نص التعزية:

"بوفاة الشخصية الكوردستانية المعروفة ووزير العدل الأسبق في حكومة إقليم كوردستان (شيروان حيدري)، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لعائلته الكريمة وذويه وأصدقائه وزملائه، وأشاطرهم أحزانهم في هذا المصاب الأليم.

لقد كان الأستاذ شيروان حيدري، بوصفه قانونياً وشخصية وطنية، نموذجاً للإخلاص والكفاءة في شتى المناصب والمهام التي تقلدها، وقدم خدمات جليلة لإقليم كوردستان.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم الجميع الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان"