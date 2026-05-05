فعالية فنية في أربيل لدعم الأطفال فاقدي الرعاية

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- ضمن الأنشطة المجتمعية لكلية الفنون الجميلة في أربيل، أقيمت فعالية فنية إنسانية كبرى استهدفت دعم وتنمية مواهب الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية (الأيتام) في المدينة.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء 5 أيار 2026، قال دانا محمد، رئيس قسم السينما والمسرح في كلية الفنون الجميلة: "جاءت هذه الفعالية بهدف خلق بيئة آمنة ومبهجة للأطفال، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم. وقد تفاعل الأطفال بحرية مع الألعاب والأنشطة الفنية، حيث كان ظهور الشخصيات الكرتونية بملابسها الملونة من أبرز الفقرات التي حفزت الأطفال على الغناء والمشاركة الجماعية، مما أشاع أجواءً من الفرح والمحبة".

وأضاف دانا محمد: "تضمن البرنامج أيضاً فقرات موسيقية قدمتها مجموعة من الفنانين على آلات الغيتار والطبل، حيث غنى الأطفال مع الألحان بحماس وشعروا بنوع من الحرية والسرور. كما قُدمت عروض مسرحية قصيرة حملت رسائل تربوية عن التعاون، المحبة، والحفاظ على البيئة".

وأشار رئيس قسم السينما والمسرح إلى أهمية الجانب الاجتماعي في الفعالية، موضحاً: "إن دعوة عدد من العائلات مع أطفالهم للمشاركة في النشاط ساهمت بشكل كبير في تعزيز شعور الأطفال فاقدي الرعاية بالاستقرار والأمان، وساعدتهم على الاندماج الاجتماعي وتجاوز الضغوط النفسية والمخاوف التي قد يواجهونها".

وأكد دانا محمد أن الأهداف الرئيسية للفعالية تمثلت في:

1. تنمية المواهب والقدرات الفنية للأطفال.

2. توفير فضاء من المرح والدعم النفسي.

3. ترسيخ روح التعاون والتعايش السلمي.

يُذكر أن هذه المبادرة تُعد نموذجاً ناجحاً لاستخدام الفن والموسيقى كأدوات للتغيير الإيجابي في حياة الأطفال، وقد أكدت كلية الفنون الجميلة في أربيل عزمها على الاستمرار في تنظيم مثل هذه النشاطات وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق مختلفة في المستقبل.