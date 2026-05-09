بتفاهم بين أربيل وبغداد.. الصراع "الأمريكي - الإيراني" يؤجل إرسال 120 مليار دينار إلى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، عن وجود تفاهمات مشتركة بين أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن عدم إرسال مبلغ 120 مليار دينار المخصص من الاقلیم الی بغداد للشهر الحالي كواردات محلیة ترسل شهريا للحكومة الاتحادية، معزياً ذلك إلى تحديات مالية فرضتها التوترات الإقليمية.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أن عدم إرسال هذا المبلغ يأتي نتيجة تأثر الإيرادات غير النفطية بالصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران.

مشيراً إلى أن الحكومتين (الاتحادية والإقليم) على دراية كاملة بهذه التعقيدات وتوصلتا إلى "لغة مشتركة" وتفاهم متبادل حيال هذا الملف في ظل الظروف الراهنة.

وفيما يخص المداخيل الداخلية للإقليم، أكد المصدر أن وزارة المالية تمكنت من تأمين مبالغ جيدة من الإيرادات غير النفطية المحلية، قائلاً: "إن الإيرادات غير النفطية لهذا الشهر تجاوزت حاجز الـ 50 مليار دينار، وهي جاهزة وموجودة حالياً لدى الوزارة".

يأتي هذا التطور في وقت تستمر فيه المشاورات الفنية والمالية بين أربيل وبغداد لضمان استمرارية تمويل الرواتب والمستحقات المالية، رغم الضغوط التي تفرضها الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة على الملف الاقتصادي.