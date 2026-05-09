الأنواء الجوية: موجة حر تسبق نشاطاً للرياح والغبار في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، متوقعةً تصاعداً للغبار وتفاوتاً ملموساً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة أن طقس يوم غدٍ الأحد سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم، مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة بعموم البلاد، حيث ستسجل محافظة ذي قار أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية، تليها محافظات البصرة والمثنى وميسان والديوانية بـ38 درجة، فيما تسجل بغداد وكربلاء 36 درجة، وتتراوح الحرارة في المحافظات الشمالية بين 27 و31 درجة مئوية.

وأضاف البيان أن يوم الاثنين سيشهد طقساً غائماً جزئياً مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جميع المناطق، بينما يشهد يوم الثلاثاء طقساً غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية، في حين يستقر الطقس بين الصحو والغائم جزئياً في المنطقة الجنوبية مع تسجيل ارتفاع طفيف إضافي في درجات الحرارة.

وأشار التقرير الجوي إلى أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد تحولاً في الأجواء، حيث يتوقع أن يكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، لكنه يتأثر برياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتسبب بتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في هاتين المنطقتين واستقرارها في المنطقة الشمالية، مع تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق المغبرة إلى ما بين 2 و4 كيلومترات.