الدفاع المدني في سوران ينتشل جثمان طفل من ضحايا حادثة "كلي علي بك"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الدفاع المدني في قضاء سوران، اليوم الثلاثاء، عن انتشال جثمان أحد المفقودين في حادثة سقوط المركبة في "كلي علي بك" المائي، وذلك بعد عمليات بحث مضنية استمرت لأربعة أيام متواصلة.

وأفاد مراسل كوردستان 24 من موقع الحدث، بأن الفرق المتخصصة تمكنت من تحديد موقع الجثمان وانتشاله باستخدام معدات وتقنيات متطورة أُدخلت في عملية البحث المكثفة التي غطت المنطقة منذ وقوع الحادث.

وفي تفاصيل الهوية، أكدت مصادر من ذوي العائلة المنكوبة أن الجثمان الذي تم اُنتِشل يعود للطفل "لاوند خورشيد" البالغ من العمر 7 سنوات.

من جانبه، أكد الدفاع المدني أن جهوده لا تزال مستمرة وبوتيرة عالية للعثور على المفقودين الآخرين، وهما الطفل "آدم خورشيد" (3 سنوات) والشابة "مينا عيسى" (17 سنة).

مشدداً على أن الفرق لن تتوقف عن العمل حتى العثور على كافة الضحايا رغم الصعوبات الجغرافية في المنطقة.

ووقعت الحادثة مساء الجمعة الماضية، إثر انحراف مركبة وسقوطها في المجرى المائي العميق لمنطقة "كلي علي بك"، مما أدى إلى فقدان ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، ونجاة والدهم وشقيقته.