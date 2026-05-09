حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين بمسيرة "انقضاضية" رداً على ما وصفه بخروقات الهدنة

أربيل (كوردستان24)- أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت 9 ایار/مایو 2026، عن تنفيذ هجوم جوي استهدف تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في شمالي إسرائيل، في أول تصعيد ميداني يبرره الحزب بالرد على خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الحزب في بيان له، أنه استخدم "محلّقة انقضاضية" (طائرة مسيرة) لاستهداف تجمع للجنود قرب موقع "مسغاف عام"، مؤكداً تحقيق "إصابة مؤكدة" في الموقع المستهدف.

وبحسب البيان، فإن هذه العملية تأتي "رداً على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن القرى في جنوب لبنان تعرضت لاعتداءات إسرائيلية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين رغم سريان الهدنة بين الطرفين.

ويأتي هذا التطور الميداني في وقت يشهد فيه اتفاق وقف إطلاق النار اختباراً حقيقياً، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بشأن الالتزام ببنود التهدئة وتثبيت المواقع الميدانية.



المصدر: فرانس برس