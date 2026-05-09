إدارة كرميان تعتذر لسياح "اعترضهم" فتية في كلار: سلوك شخصي لا يمثل قيمنا

أربيل (كوردستان24)- أصدرت إدارة منطقة كرميان، اليوم، بياناً توضيحياً بشأن حادثة اعتراض حافلة سياحية في قضاء كلار، معربة عن اعتذارها الشديد للسياح، ومؤكدة أن الواقعة هي "تصرف فردي" غريب عن ثقافة وتقاليد المنطقة.

وأوضحت الإدارة في بيانها، أن مجموعة من الشباب يستقلون دراجة نارية قاموا، ليلة أمس (8 أيار 2026)، بعرقلة مرور حافلة سياحية قادمة من المحافظات العراقية في مدينة كلار واعتراض طريقها، في تصرف وصفته بـ "غير اللائق".

وأكد البيان أن هذا التصرف لم يكن مخططاً له، بل كان "سلوكاً شخصياً" بعيداً كل البعد عن شيم الكرم والضيافة التي يُعرف بها أهالي كلار وكرميان، مشدداً على أن مثل هذه الممارسات لا تتماشى مع العرف الاجتماعي في المنطقة.

وأشارت إدارة كرميان إلى أن قضاء كلار يستقبل يومياً أعداداً كبيرة من السياح القادمين من مختلف المناطق دون تسجيل أي حوادث مماثلة سابقاً، مما يجعل هذه الحادثة حالة استثنائية ومرفوضة.

وختمت الإدارة بيانها بتقديم "اعتذار رسمي" لركاب الحافلة السياحية، مؤكدة للرأي العام وللسياح كافة أن هذا السلوك لن يتكرر، وأن أجهزة المنطقة ملتزمة بحماية الضيوف وضمان راحتهم، بما يعكس الوجه الحضاري والأصيل لأهل كرميان.