الزيدي يتمسك بالوزراء "النواب" ومقترح لاستحداث وزارة "الأمن الاتحادي"

أربيل (كوردستان24)- كشفت مصادر مطلعة لـ "كوردستان 24"، اليوم السبت 9 أيار 2026، عن آخر تطورات مفاوضات تشكيل الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، مشيرة إلى وجود توجهات لدمج مناصب نواب رئيس الوزراء بالحقائب الوزارية، ومقترحات لاستحداث وزارة أمنية جديدة.

رفض نواب بلا حقائب

أفاد مصدر مطلع بأن الرئيس المكلف علي الزيدي يرفض وجود نواب لرئيس الوزراء لا يتسنمون حقائب وزارية فعلية، معتبراً أن استحداث مناصب نواب "فخريين" يأتي فقط لإرضاء الأطراف السياسية. وأشار المصدر إلى أن الزيدي يفضل العودة للنمط السابق، بحيث يكون وزراء الخارجية والنفط والتخطيط هم نواب رئيس الوزراء، لضمان الفاعلية في الأداء الحكومي.

استحداث وزارة "الأمن الفيدرالي"

وفي سياق متصل، كشف مصدر من داخل "الإطار التنسيقي" لـ "كوردستان 24" عن مقترح قدمته القوى الشيعية لاستحداث وزارة جديدة تحت مسمى "وزارة الأمن الفيدرالي". وتهدف هذه الوزارة إلى ضم كل من (هيئة الحشد الشعبي، الشرطة الاتحادية، وقوات حرس الحدود) تحت مظلة واحدة.

وأوضح المصدر أنه في حال الاتفاق على هذا المقترح، سيتم حل "هيئة الحشد الشعبي" ودمجها في الوزارة الجديدة لتكون تحت السيطرة المباشرة للحكومة. كما أكد أن رئيس الوزراء المكلف متمسك بحقه في اختيار وزيري المالية والداخلية بشكل مستقل.

بورصة تبادل الحقائب بين السنة والشيعة

وعلى صعيد توزيع الحصص، كشف المصدر عن مفاوضات جارية بين القوى الشيعية والسنية لمبادلة أربع حقائب وزارية، رغم عدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن. ويتضمن المقترح مبادلة وزارة الصناعة (حصة السنة حالياً) مقابل وزارة الزراعة (حصة الشيعة)، إضافة إلى منح وزارة الشباب والرياضة للمكون السني مقابل حصول المكون الشيعي على وزارة الثقافة.

تأتي هذه التحركات في إطار السعي لإنضاج الكابينة الوزارية وعرضها على مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية المحددة.