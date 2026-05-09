مجلس الخدمة ينفي فتح أي استمارات توظيف حالياً.. ويؤكد: الإطلاق مرهون بموازنة 2026

أربيل (كوردستان24)- نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت 9 ایار/مایو 2026، ما يتم تداوله عن فتح استمارات توظيف للخريجين القدامى مقابل مبالغ مالية، ووصف تلك الأنباء بأنها مزيفة وتقودها جهات مشبوهة تستغل حاجة الباحثين عن العمل.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس فاضل الغراوي، إن المجلس أنهى كافة الإجراءات الفنية الخاصة باستمارة توظيف حملة الشهادات العليا والأوائل، لكن إطلاقها متوقف على إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2026، وما سيتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية وسياسات حكومية في ملف التوظيف.

وأكد الغراوي أن المجلس لم يطلق أي استمارات تخص تعيين الخريجين القدامى، مشيراً إلى أن هذه الفئة تحتاج إلى تشريع خاص من مجلس النواب.

وحذر من أن أي جهة أو صفحة تطلب مبالغ مالية مقابل التسجيل تمارس الاحتيال وتعرض نفسها للمساءلة القانونية. وشدد على أن المجلس سيتخذ إجراءات قانونية ضد الصفحات والجهات التي تبتز المواطنين عبر روابط واستمارات وهمية، داعياً الخريجين إلى عدم التعامل إلا مع القنوات الرسمية للمجلس.