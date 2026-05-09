فيلم كوردي يحصد جائزة دولية في مهرجان "المحاربين القدامى" بالولايات المتحدة

حقق الفيلم الكوردي القصير "مرآة العقل" (ئاوێنەی مێشک)، للمخرج آكار كريم، إنجازاً فنياً جديداً بفوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في "مهرجان المحاربين القدامى الإعلامي" (Veterans Media Festival) بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24" اليوم السبت، 9 مايو/أيار 2026، قال مخرج العمل آكار كريم: "لقد شارك فيلم (مرآة العقل) في عدة مهرجانات محلية ودولية للمنافسة على الجوائز، ولحسن الحظ تمكنا من انتزاع جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان المحاربين القدامى بالولايات المتحدة". ووجه المخرج تهنئته لجميع طاقم العمل، معرباً عن أمله في تحقيق المزيد من النجاحات في المهرجانات المقبلة.

أبعاد نفسية وصراعات داخلية

وحول الرؤية الفنية للفيلم، أوضح كريم أن "مرآة العقل" يحمل عنواناً عميقاً ودلالات نفسية مكثفة، حيث يسلط الضوء على الصراعات الداخلية للإنسان، وتلك الجدلية القائمة بين الأفكار والذكريات والمخاوف والآمال، تحت وطأة ضغوط الحياة. وأشار إلى أن اسم الفيلم يرمز إلى أن العقل البشري يعمل كمرآة تعكس كل ما يمر به الفرد أو يشعر به.

وعن القصة، أضاف المخرج: "تتمحور الأحداث حول شخصية تعيش حياة قاسية مليئة بالضغوط والمشاكل الاجتماعية، حيث يواجه البطل صراعاً يومياً مع ذكرياته وظروفه التي سلبت منه الاستقرار. ويلمس المشاهد من خلال الأحداث كيف يمكن للإنسان أن يظهر هادئاً من الخارج، بينما يخوض حرباً نفسية طاحنة في أعماقه".

منصة دولية للأعمال المستقلة

وأشار آكار كريم إلى أن "مهرجان المحاربين القدامى الإعلامي" في أمريكا يعد من الفعاليات الفنية الدولية التي تولي اهتماماً بالأفلام والإنتاجات الإعلامية المستقلة. واعتبر أن اختيار فيلمه من بين مشاركات عالمية عديدة يعد مؤشراً على تطور مستوى الإنتاج السينمائي لدى الشباب في كوردستان.

يُذكر أن فيلم "مرآة العقل" هو نتاج عمل مشترك لمجموعة من الطلبة والخريجين الجامعيين الذين ساهموا في إعداده وإنتاجه، فيما جسّد الفنان كمال علي دور البطولة في هذا العمل.