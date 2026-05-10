روبيو يبحث مع رئيس الوزراء القطري مسألة الأمن في الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان24)- بحث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماعه مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني السبت، مسألة تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الاوسط، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت في بيان حول اللقاء، أن روبيو أعرب لرئس وزراء قطر الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية "عن تقديره لشراكة قطر في عدد من القضايا". اضاف أنهما ناقشا أيضا "الدعم الأميركي للدفاع عن قطر وأهمية استمرار التنسيق الوثيق لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار والأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، من دون التطرق بشكل صريح إلى الحرب في إيران.

