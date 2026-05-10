الشرع يجري تعديلا وزاريا يشمل تعيين أمين عام جديد لرئاسة الجمهورية مكان شقيقه

أربيل (كوردستان24)- أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع تعديلا وزاريا السبت، شمل عددا من الوزراء والمسؤولين، من بينهم شقيقه، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وتضمنت التعيينات الجديدة التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، تعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لماهر الشرع، شقيق الرئيس.

كما تم استبدال وزير الإعلام حمزة المصطفى ووزير الزراعة أمجد بدر بخالد فواز زعرور وباسل حافظ السويدان على التوالي.

وشغل زعرور قبل تعيينه منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق.

ولا تزال أسباب هذا التعديل الوزاري غير واضحة.

وشُكلت الحكومة الانتقالية السورية في آذار/مارس 2025 عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في نهاية عام 2024، وهيمن عليها مسؤولون من الدائرة المقربة من الشرع.

كما عيّن الشرع محافظين جددا لعدد من المحافظات، من بينها القنيطرة واللاذقية ودير الزور.

AFP