إسرائيل تعلن عن ترحيل اثنين من ناشطي أسطول غزة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إسرائيل ترحيل ناشطين اثنين أحدهما إسباني والآخر برازيلي الأحد، بعد أن كانا قد اعتقلا خلال مشاركتهما في الأسطول المتجه إلى غزة، وفق ما أفادت الخارجية الإسرائيلية.

وقالت الخارجية في بيان على منصة اكس إن "سيف أبوكشك وتياغو أفيلا من أسطول التحريض، رُحِّلا من إسرائيل اليوم"، دون تحديد الدولة التي توجها إليها، مضيفة أن السلطات استكملت تحقيقاتها بشأن المواطنين الإسباني والبرازيلي، وأنها "لن تسمح بأي خرق" للحصار المفروض على غزة.

وكان الإسباني سيف أبوكشك والبرازيلي تياغو أفِيلا اقتيدا إلى إسرائيل لاستجوابهما، بعد أن اعترضت البحرية الإسرائيلية قاربهما في المياه الدولية قبالة السواحل اليونانية في 30 نيسان/أبريل.

أما نحو 175 ناشطا آخرين من جنسيات متعددة كانوا ضمن أسطول "غلوبال صمود"، فأُفرِج عنهم جميعا بسرعة في اليونان.

وكانت إسبانيا التي تشهد علاقاتها مع إسرائيل تدهورا منذ سنوات، دعت إلى الإفراج السريع عن الناشطَين، وكذلك فعلت البرازيل والأمم المتحدة.

