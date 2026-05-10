احتجاز 39 شخصاً خلال مسيرات لليمين المتطرف ومناهضي الفاشية بفرنسا

أربيل (كوردستان 24)- احتجزت السلطات الفرنسية 39 شخصا في باريس السبت خلال مشاركتهم في مسيرات محظورة نظمتها مجموعات يمينية متطرفة وأخرى مناهضة للفاشية.

وكان هؤلاء من بين 94 شخصا أوقفوا في مناطق عدة بوسط العاصمة الفرنسية، وفقا لإحصائيات محدثة للشرطة.

وصرحت الشرطة بأن التهم الموجهة إليهم هي اعتزام ارتكاب أعمال عنف وإتلاف ممتلكات والعنف الجماعي المتعمد وحمل أسلحة محظورة.

وكانت الشرطة قد حظرت مسيرة من تنظيم "لجنة 9 مايو" اليمينية المتطرفة، وأخرى مضادة مناهضة للفاشية تحت شعار "لا نازيين في باريس" كانت مقررة بعد ظهر السبت.

وأيدت المحكمة قرار الحظر نظرا لخطر الإخلال بالنظام العام، وفق ما نقلته فرانس برس.

وبررت الشرطة هذا الإجراء بمقتل ناشط يميني متطرف في ليون في شباط/فبراير الماضي، ولأن التحية النازية شوهدت في مسيرة سابقة ل"لجنة 9 مايو" العام الماضي.

وقالت "يجب احترام أوامر الحظر، ولا يمكن التسامح مع أي مواجهات بين نشطاء من اليمين المتطرف واليسار المتطرف".

وقال رافاييل أيما، المتحدث باسم "لجنة 9 مايو" والذي يرأس أيضا مجموعة فاشية جديدة في جنوب فرنسا "إذا حدثت أي اضطرابات، فإن الشرطة هي المسؤولة الوحيدة".

وأضاف أن الحظر أثار مخاوف بشأن حرية التظاهر في فرنسا.

وتنظم "لجنة 9 مايو" تظاهرات سنوية لإحياء ذكرى وفاة الناشط اليميني المتطرف سيباستيان ديزيو الذي لقي حتفه عام 1994 خلال صعوده إلى سطح مبنى هربا من الشرطة.

وحظرت الشرطة مسيرة العام الماضي، لكن المحكمة نقضت القرار، فخرج نحو ألف ناشط من اليمين المتطرف إلى شوارع باريس معظمهم يضعون أقنعة ويعرضون رموزا مرتبطة بالفكر النازي الجديد.