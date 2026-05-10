السليمانية تعلن انطلاق أولى رحلات حجاجها إلى الديار المقدسة غداً الاثنين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الأوقاف والحج والعمرة في محافظة السليمانية، عن بدء تفويج أولى رحلات الحجاج الجوية من مطار السليمانية الدولي إلى الديار المقدسة اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 أيار 2026.

وأوضح مدير المديرية، عباس خضر، أن الرحلة الأولى ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً، تليها رحلة ثانية في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً.

مشيراً إلى أن كل رحلة ستنقل 147 حاجاً، من أصل 1262 حاجاً يمثلون إجمالي حصة المحافظة لهذا العام.

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، وصول 880 حاجاً من حجاج الإقليم إلى الأراضي السعودية بسلام، لافتاً إلى استمرار توافد بقية القوافل نحو مكة المكرمة.

كما أشار ستوني إلى الدعم الحكومي المقدم للبعثة، مؤكداً أن رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، وجه بتخصيص مليارين و800 مليون دينار لدعم عملية الحج وتخفيف التكاليف المالية عن المواطنين، وهو نهج دأبت عليه التشكيلة الوزارية التاسعة بشكل سنوي.

وبدأت عملية التفويج الجوي لحجاج إقليم كوردستان، والذين يبلغ عددهم الإجمالي 5120 حاجاً، يوم الخميس الماضي بانطلاق أولى الرحلات من مطار أربيل الدولي.