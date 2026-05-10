الثوري الإيراني يوجّه صواريخه نحو أهداف أميركية ويحذّر دول المنطقة من "التمادي"

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الحرس الثوري والقوة الجوية الإيرانية تحذيراً لبعض دول المنطقة من تداعيات التماهي مع الجيش الأمريكي، مشيرين إلى أن أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه رداً قاسياً.

وقال اللواء أبو الفضل شكارجي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية، بشأن التحركات الأمريكية العدائية في المنطقة قائلاً: رغم المؤامرات الأمريكية، فإن زمام المبادرة -بفضل الله- هو بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقدرات قواتنا في مستوى جيد جداً.

وحذر شكارجي بعض الدول من مغبة التعاون مع الجيش الأمريكي، قائلاً: "أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه رداً صارماً".

من جهة أخرى، هددت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري بشن هجمات على إحدى القواعد الأمريكية في المنطقة والسفن التابعة لها، في حال وقوع أي اعتداء على ناقلات النفط أو السفن التجارية الإيرانية.

وقالت القيادة البحرية في رسالة لها: "تنبيه! أي اعتداء على ناقلات النفط والسفن التجارية سيُرد عليه بهجوم عنيف ضد إحدى القواعد الأمريكية وسفن العدو".

وفي ذات السياق، صرح اللواء سيد مجيد موسوي، قائد القوات الجوية-الفضائية في الحرس الثوري: "صواريخنا وطائراتنا المسيرة موجهة نحو الأهداف الأمريكية وسفن العدو، ونحن بانتظار أوامر الإطلاق".

تأتي هذه التصريحات بعد وقوع اشتباكات في مضيق هرمز والمناطق المائية خلال الأيام الماضية، حيث أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار وهاجم ناقلة نفط إيرانية في المياه الإيرانية أثناء تحركها من منطقة "جاسك" نحو مضيق هرمز.

كما تم الهجوم على سفينة أخرى قرب مضيق هرمز قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، بالتزامن مع قيام أمريكا بالتعاون مع بعض دول المنطقة بشن غارات جوية على مناطق مدنية في سواحل مينائي "خمير" و"سيريك" وجزيرة "قشم".

وقد تصدت القوات المسلحة الإيرانية على الفور للسفن الحربية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء "تشابهار"، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: "على أمريكا والدول الموالية لها أن تدرك جيداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوية كما كانت دائماً، وسترد بقسوة ودون أي تردد على أي اعتداء".