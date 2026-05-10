بغداد تعلّق على تقارير "وول ستريت جورنال" بشأن وجود قاعدة إسرائيلية سرية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، عدم امتلاكها أي معلومات تؤكد صحة التقارير الصحفية التي تحدثت عن وجود نشاط عسكري إسرائيلي في البلاد.

وفي تصريحٍ لكوردستان 24، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، تعليقاً على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية سرية في الصحراء العراقية: إن المعلومات المنشورة تعبر عن وجهة نظر الصحيفة ومصادرها الخاصة، ونحن لا نعلم مصدر هذه البيانات.

وأضاف النعمان أن الجانب العراقي لم يصدر أي مواقف رسمية مسبقة بهذا الصدد، مشدداً على أن تلك الأنباء لم يتم تأكيدها من قبل الجهات الرسمية العراقية حتى هذه اللحظة.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، قد كشفت نقلاً عن مصادر مطلعة ومسؤولين أميركيين، أن إسرائيل أنشأت قاعدة عسكرية سرية في الصحراء العراقية قبيل اندلاع الحرب مع إيران، لتكون مركزاً لوجستياً وداعماً لعمليات سلاح الجو الإسرائيلي خلال الحملة الجوية ضد طهران.

وبحسب التقرير، ضمّت القاعدة قوات خاصة وفرق بحث وإنقاذ تحسباً لإسقاط طائرات إسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية، فيما أُنشئت بعلم الولايات المتحدة، دون أن تعلن إسرائيل رسمياً عن وجودها.

وأشارت المصادر إلى أن القاعدة كادت تُكشف في أوائل مارس، بعدما أبلغ راعٍ عراقي عن تحركات عسكرية غير معتادة وتحليق مروحيات في المنطقة، ما دفع الجيش العراقي لإرسال قوات للتحقيق.

ووفقاً لمصادر الصحيفة، تعرّضت تلك القوات لغارات جوية إسرائيلية لمنعها من الوصول إلى الموقع، الأمر الذي أسفر عن مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين.

الحكومة العراقية أدانت الهجوم حينها، فيما أكد الفريق قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، أن العملية “نُفذت دون تنسيق أو موافقة”.

مشيراً إلى وجود قوة مجهولة على الأرض مدعومة بغطاء جوي يفوق قدرات الوحدات العراقية.

كما أوضح التقرير أن إسرائيل استخدمت القاعدة لتقليص المسافة نحو ساحة المعركة، وتسهيل تنفيذ آلاف الغارات الجوية داخل إيران خلال حملة استمرت خمسة أسابيع، إلى جانب تجهيز فرق خاصة لتنفيذ عمليات إنقاذ أو مهام كوماندوز داخل أراضي العدو.